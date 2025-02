Ilfattoquotidiano.it - “Sorpreso che contro Sinner ci siano giocatori che non sono molto puliti”. Lo zio di Nadal difende l’azzurro e passa al contrattacco

“Conosco Jannikpersonalmente e una persona non può essere trattata in questo modo per un errore capitato per caso”. Per Toni, zio di Rafa e direttore dell’Atp 250 di Maiorca che si giocherà a giugno, la sospensione di 3 mesi stabilita per l’altoatesino (in accordo con la Wada) in seguito alla conclusione del caso Clostebol è scorretta: “Lo ribadisco,contrario alla sanzione per. Non aveva alcuna intenzione di commettere un reato”.Lo spagnolo, intervistato da Marca, ha affermato che: “Va invece sanzionato chi fa cose sbagliate e cerca un proprio tornaconto, ma lui so che non ha tratto beneficio da ciò che hanno scoperto. Non capisco quindi perché debba essere punito.che diversisischieratidi lui, alcuni anche ai massimi livelli e alcuni che non“.