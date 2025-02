Ilgiorno.it - Sorpresa durante gli scavi per la piscina. Spuntano i resti di un camuno protostorico

Scoperta archeologica a Breno. Nei giorni scorsi mentre una impresa effettuava alcuni lavori di scavo utili alla realizzazione di una nuova, sono stati trovati idi quello che sarebbe, secondo i primi rilievi effettuati, un probabile. Lo scheletro non aveva corredo funebre e non si sa se appartenesse a un uomo o a una donna. Ilpotrebbe esser morto per cause natural, oppure essere stato ucciso. A stabilirlo, se possibile, saranno gli archeologi. Si trovava a circa 8 metri di profondità. Capire cosa sia accaduto potrebbe contribuire a ricostruire la storia della Valle Camonica, che è il primo sito Unesco in Italia grazie alla presenza delle incisioni rupestri. Dopo la rimozione deiumani, consegnati alla Soprintendenza archeologica, i lavori per l’impianto sportivo sono stati ripresi.