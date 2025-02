Ilrestodelcarlino.it - Sorpasso Sanmichelese, Tammaro condanna il Colombaro

CASTELLARANO V. CAMPOSANTO CASTELLARANO: Brevini, Gazzini, Pacella, Bertolani (92’ Maestri), Longu, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati (87’ Teneggi), Ferrara, Ficarelli. A disp. Rizzo, Spano, Dakoli, Guicciardi, Giuliani, Tincani, Grignaani. All. Lodi Rizzini V. CAMPOSANTO: Grazia, Diozzi, Azindow, Cehu (19’ Bortolazzi), Mensah Maxwell A., Vitiello, Mogavero (81’ Cisse), Mensha Maxwell (46’ Gripshi), Tecku, Mortari (81’ Baraldi), Bojardi (55’ Momodu). A disp: Benetti, Telicki, Cisse, Gourchi, Ofosu. All.: Luppi Arbitro: Palombo di Ravenna Reti: 18’ Bertolani, 70’ Travagliati, 94’ Momodu, 96’ Cisse Note: ammoniti Pacella, Bortolazzi, Vitiello, Travagliati, Momodu Un Camposanto da pazzi va sotto 2-0 a Castellarano ma al 94’ e al 96’ trova il pareggio. Al 18’ Bertolani trova l’angolo giusto dalla grande distanza per l’1-0.