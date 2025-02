Ilrestodelcarlino.it - "Sono minorenne", ma di anni ne ha 21. E spunta pure droga

La Polizia di Stato di Ancona prosegue con i controlli dinamici del territorio disposti dal questore Capocasa, d’intesa con il prefetto, nel pomeriggio del sabato, nel centro cittadino del capoluogo. Durante il serviziostate identificate 35 persone di cui 11 con precedenti specifici. Un uomo di origine tunisina, è stato fermato in piazza Roma mentre era con altri giovani e, alla richiesta dei poliziotti ha riferito di essere. Per accertarsi dell’effettiva e età dello stesso è stato portato in questura dove si è scoperto che il giovane aveva una modica quantità di hashish nella tasca dei pantaloni ed era destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale del questore, inoltre non era affattoma aveva 21. Inoltre, un uomo, di origine peruviana di 47, controllato a bordo di un monopattino mentre circolava lungo le vie del centro si è rifiutato di mostrare un documento.