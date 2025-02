Vanityfair.it - Sonno, il 42 per cento degli italiani riposa meno di 6 ore a notte

Sebbene in media si trascorrano otto ore a letto, il tempo effettivamente dedicato al riposo è notevolmente inferiore. Lo mette in luce un nuova indagine, da cui emerge che per il 16%intervistati l'atmosfera rilassante è tutto. E tre persone su cinque si concedono i sonnellini diurni