Secoloditalia.it - Sondaggio Mentana, nuovo balzo di FdI che supera il 30%. Vento in poppa per la premier Meloni

Leggi su Secoloditalia.it

Ancora nuovi consensi per Fratelli d’Italia,innei sondaggi, chela soglia del 30%. A fotografare il costante aumento di consensi per il partito dellaè l’ultima rilevazione di Swg del Tg di La7 diffuso da Enriconell’edizione andata in onda lunedì 24 febbraio. I numeri non lasciano spazio al dubbio, ilmento della soglia del 30% del primo partito italiano è il dato più rilevante delle ultime intenzioni di voto.Swg, Fratelli d’Italia vola al 30,2%Fratelli d’Italia guadagna lo 0,4 per cento e arriva al 30,2 in una settimana. Le intenzioni di voto degli italiani in questi ultimi sette giorni premiano i tre partiti maggiori: Fratelli d’Italia, il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Staccati di 8 punti percentuali dal primoano i dem registrano un lieve incremento passando dal 22% al 22,2.