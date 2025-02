Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 24 febbraio, chi esce stasera

Ilè entrato nella sua fase più calda. Il reality di Canale5 si avvicina sempre di più verso la finale, che potrebbe andare in onda tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. La data non è ancora stata definita ma i concorrenti sono ancora alle prese con le dinamiche interne alla Casa che sono più vive che mai. Gli inquilini in nomination sono cinque: Chiara Cainelli, Iago Garcia, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. E, come sappiamo, il televoto di questa sera è eliminatorio. Ma cosa dicono i? I telespettatori hanno già espresso la loro preferenza., i nominati del 24Come vi abbiamo anticipato, i nominati che rischiano l’eliminazione in questa puntata sono cinque. Chiara Cainelli, Iago Garcia, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta rischiano di perdere il loro posto all’interno del gioco e a poche settimane dalla finale condotta da Alfonso Signorini.