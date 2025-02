Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, Rafael Leao in versione papa? si gode i suoi gemelli. Il post

L’attaccante delstacca dal campo e sidue figli: ecco la foto con il piccolo Tiago e Leonardosiun po’ di riposo in compagnia deifigli. L’attaccante del, infatti, ha postato una foto sui propri canali, che lo ritrae in compagnia deidue: Tiago e Leonardo. In campo il numero dieci rossonero non sta brillando e deve cercare di fare meglio, allenandosi di piu? e con maggior intensita?. Ogni volta che puo?, pero?, Rafa si destreggia nelle vesti di?, a tempo pieno.Se dal punto di vista dei risultati sportivi, infatti, le cose non stanno andando nel migliore dei modi per il portoghese, fuori dal camposembra essere molto sereno. Nella foto postata nelle proprie storie Instagram, si vedeche tiene in braccio idueni, nati qualche mese fa.