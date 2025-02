So cosa succede a Zeudi ora Grande Fratello MaVi lo sussurra a Tommaso ma la confessione arriva a tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lunedì 24 febbraio il pubblico sarà chiamato a scegliere la prima finalista donna delche affiancherà Lorenzo Spolverato, il primo dei gieffini a essere incoronato finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso signorini con opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Non solo il secondo finalista, nella puntata in diretta ci sarà anche il concorrente che con meno voti tra quelli in nomination sarà eliminato. Il gieffino che riceverà il minor numero di consensi dovrà salutare il programma proprio a pochi passi dalla finale. Secondo un sondaggio condotto da Reality House, il concorrente che rischia maggiormente l’eliminazione è Luca Giglioli. Il toscano è il meno votato tra i cinque nominati. Al contrario, Iago Garcia è il vero protagonista del sondaggio, con il 38% dei consensi, risultando il più amato dal pubblico del