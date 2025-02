Tuttivip.it - “So cosa faranno a Zeudi”. Grande Fratello, è bufera su Mariavittoria: lo ha rivelato di nascosto

Minghetti torna al centro dell’attenzione nella Casa del. Se nelle ultime settimane la 31enne romana era stata protagonista di accese discussioni per via del triangolo sentimentale con Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice, questa volta a mettere in discussione la sua permanenza nel reality è un dettaglio che ha scatenato il pubblico.Mentre era abbracciata a Tommaso Franchi sul divano, la gieffina gli ha sussurrato un’informazione che avrebbe dovuto rimanere segreta: “Il bonus ce l’ha”. Una frase che ha subito destato sospetti tra gli spettatori, dato che i concorrenti non erano a conoscenza dei risultati del televoto che aveva assegnato il vantaggio a quattro di loro.Come noto, dopo il ripescaggio di alcuni eliminati, Alfonso Signorini aveva aperto un televoto per concedere un bonus a quattro inquilini della Casa, permettendo loro di salvarsi in caso di eliminazione.