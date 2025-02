Ilgiorno.it - Smog, polveri sottili alle stelle in Lombardia. Legambiente: “Regione indifesa verso gli episodi acuti di inquinamento”

Milano, 24 febbraio 2025 – Come ogni inverno, appena non piove, inl’dell’aria schizza. E questa settimana non fa eccezione: i cittadini lombardi continuano a respirare aria semplicemente tossica, solo la pioggia o il vento previsti potranno portare sollievo alla nostra salute respiratoria e cardiovascolare. La denuncia arriva da. Da sabato lesono aumentate in tutta la pianura padana, il PM10 è praticamente doppiato in molte località. Il particolato ultrafine, quello più tossico, ha toccati valori fino a 100 microgrammi per metro cubo. “a causa della inadeguatezza delle misure da attivare in caso di emergenza, ma anche del dato eccessivo e sostanzialmente ingovernato sia del numero di veicoli a motore circolanti sia divamenti intensivi”.