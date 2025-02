Slitta il consiglio dei ministri per il dl bollette Meloni chiede più risorse

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 feb. (askanews) – Ildei, inizialmente previsto per domani alle 9,a venerdì perchè il decretonon è ancora pronto. A prendere la decisione del rinvio è stata, secondo quanto si apprende, la stessa presidente delGiorgia, non pienamente convinta dalla bozza di provvedimento che le è stata presentata., secondo quanto riferiscono fonti di governo, non ha ritenuto ancora sufficienti lereperite (al momento 1,5-2 miliardi di euro sui 3 ritenuti necessari) per mettere in campo misure con una efficacia rilevante. Per questo ha chiesto ai tecnici e ai Ministeri interessati un ulteriore approfondimento. Tra le misure allo studio l’allargamento della platea del bonus sociale con l’aumento della soglia Isee per l’accesso a 15mila euro, misure a sostegno delle imprese con interventi su quote Ets, concessioni idroelettriche sui prezzi del gas.