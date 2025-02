Tvplay.it - Skriniar ha già detto sì, l’Inter non ci crede: tradimento e torna in Serie A

Clamoroso colpo di scena per l’ex capitano delMilan. La decisione è presa e i tifosi sono letteralmente infuriati.Il difensore slovacco Milanè stato senza dubbio uno dei migliori centrali che laA abbia avuto negli ultimi anni. Bravo sia di testa che come leadership, sia nella difesa a 3 che a 4,fu un colpo a sorpresa di Ausilio che lo portò ale pian piano è diventato capitano del club nerazzurro. Una storia che sembra un lieto fine ed invece è finita nel peggiore dei modi.ha giàsì,non ciinA (Lapresse) TvPlayha lasciato i nerazzurri a parametro zero per andare al Psg dove i risultati sono stati piuttosto scadenti e in questi mesi è addirittura finito in prestito al Fenerbahce.