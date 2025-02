.com - Sinner non gioca, ma resta numero 1: da Alcaraz a Zverev, gli scenari per il ranking Atp

(Adnkronos) – Per Jannikinizia la 38esima settimana da1 delmondiale. Nonostante la sospensione della Wada per il caso Clostebol, l’azzurro ha una certezza: le settimane da leader della classifica mondiale saranno almeno 44. Jannik arriverà da leader almeno fino a Montecarlo. Parte del percorso verso i 12 mesi consecutivi da1, dipenderà poi dai suoi avversari.ha beneficiato fin qui anche dei risultati deludenti dei rivali. A cominciare da, eliminati – senza acuti degni di nota – ai quarti dai tornei di Doha e Rio de Janeiro. Jannik sarà dunque al comando della classifica almeno fino al 7 aprile (inizio del torneo di Montecarlo), senza prendere parte ai tornei di Miami e Indian Wells, entrambi sul cemento. Lo stop dipotrebbe favorirein ottica sorpasso, ma fin qui i due rivali più accreditati di Jannik non hanno brillato.