Liberoquotidiano.it - "Sinistra del cavolo, diciamo le cose". Massimo Cacciari perde le staffe: scintille su La7

"Questo nuovo ordine mondiale imposto da Trump quanto può funzionare e quanto può durare?". La domanda Lilli Gruber la rivolge direttamente a. Ospite di Otto e Mezzo nella puntata di lunedì 24 febbraio su La7, il filosofo non attende a replicare: "Nessuno può sognarsi di imporre un nuovo ordine mondiale, chi lo pensa è un pazzo. Questo può nascere solo da un equilibrio multilaterale. Solo così si potrà evitare una guerra. Anche Trump, in fondo, ha cambiato visione. Lui non vuole fare un'egemonia americana". Ma a scatenare l'ex sindaco di Venezia ci pensa Giovanni Di Lorenzo. Il direttore di Zeit fa notare che Trump non si è congratulato con Friedrich Merz per la vittoria alle urne in Germania. Parole che non trovano del tutto d'accordo: "Eh va beh, ha detto che è una grande giornata per la Germania.