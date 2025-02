Tvplay.it - Sinisa Mihajlovic, retroscena strappalacrime: è accaduto poco prima della sua morte

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di. Toccanti le ultime dichiarazioni del fratello DrazenSedici dicembre 2022, una data tristissima per il calcio italiano e il mondo dello sport. Quel giorno, dopo tre anni di battaglia contro la leucemia,è deceduto a Roma. Unaimprovvisa la sua, avvenuta dopo un repentino peggioramento delle sue già precarie condizioni di salute che non gli avevano impedito di tornare ad allenare il Bologna nellaparte di stagione.: èsua– Tvplay.it (Foto Ansa)Lo scorso 20 febbraio,avrebbe compiuto 56 anni. A ricordarlo nel giorno del suo compleanno è stato il fratello Drazen. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, quest’ultimo ha svelato particolari inediti del periodo di malattia dicui non è bastato sottoporsi a un trapianto di midollo per salvarsi.