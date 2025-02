Inter-news.it - Simonelli (Lega Serie A): «Calciomercato? Noi e Inghilterra d’accordo»

, presidente dellaA, in assemblea ha parlato anche del tema dele della sua chiusura prima dell’inizio del campionato.DIBATTITO ACCESO – Oggi Assemblea dia Milano, dove ha parlato in conferenza stampa il presidente Ezio. Il numero uno del massimo campionato nostrano, dopo aver aggiornato anche sulla probabile data di inizio della prossimaA 2025-26, si è espresso anche sull’annosa questione del. In Italia si spinge per chiuderlo prima dell’avvio del campionato, ma in Europa non sonoha ribadito: «Un tema che ci accomuna con alcune Leghe è quelloto alla data di chiusura del. L’Italia e l’vorrebbero chiuderlo prima dell`inizio del Campionato, però occorre che ci sia unanimità, invece la Spagna ha interesse a mantenerlo aperto fino al 31 agosto, così come anche Francia e Germania.