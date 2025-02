Oasport.it - Silvia Di Pietro: “Una terza vita grazie al cambio di allenamento. Le giovani italiani possono fare grandi cose”

Leggi su Oasport.it

Diè stata la grande protagonista dell’ultima puntata di Swin Zone condotto da Enrico Spada e Aglaia Pezzato in onda sul canale Youtube di OA Sport. La nuotatrice romana, 31 anni, sta vivendo una vera e propria secondaagonistica che la sta portando sempre ad ottimi livelli, ma con nuove modalità.La conferma arriva direttamente dalla velocista classe 1993. “Una secondache per il momento sta funzionando, dopo 2 anni davvero difficili. Sonoall’ordine del giorno per chi fa sport e sisuperare. C’è chi dice addirittura sia una, contando anche la ripartenza nel 2022 dopo l’intervento al ginocchio. Dopodiché ho vissuto una sorta di saturazione che capita in alcuni atleti che svolgono un’attività per almeno una decade. A quel punto bisogna essere bravi a trovare i giusti obiettivi ed il piacere nell’