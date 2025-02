Anteprima24.it - Sigaretta spenta male, la casa va a fuoco: muore una donna di 60 anni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio a via Louis Pasteur in un appartamento al primo piano abitato da due coniugi. Marito e moglie hanno rispettivamente 58 e 60. Sul posto carabinieri, vigili dele 118.Le fiamme sono state domate ma purtroppo laè deceduta. Prevale la pista di una. Indagini dei carabinieri tuttora in corso, il marito è sotto choc.L'articolo, lava aunadi 60proviene da Anteprima24.it.