Genovatoday.it - Sicurezza sui treni: arrivano le bodycam anche in Liguria, l'annuncio di Salvini

C'èlatra le regioni in cui partirà la sperimentazione, già avviata in Emilia Romagna, per l'utilizzo dellea bordo deie delle stazioni. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo. Le altre regioni coinvolte saranno Toscana, Piemonte e.