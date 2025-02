Lapresse.it - Sicurezza, report Polizia: 319 omicidi volontari nel 2024, -6% in un anno

Tornano a calare gliin Italia: 319 quelli registrati nel, il 6% in meno dei 340 commessi nel 2023. La flessione è del 6,36% per le vittime di genere maschile (206 nel, contro i 220 del 2023), e del 5,8% per quelle di genere femminile (113 contro 120). Il tasso diè di 0,54 vittime per 100mila abitanti. I numeri emergono dalsuglidel Servizio analisi criminale, struttura interforze della Direzione centrale dellacriminale del Dipartimento della Pubblica. I dati sono acquisiti dalla banca dati delle forze di, che vengono confrontati e integrati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali delladi Stato e dell’Arma dei Carabinieri e con quelle che emergono dalle fonti aperte.Come evidenziano le tabelle, nell’arco dell’ultimo decennio il numero degliconsumati è diminuito del 33%: dai 475 eventi verificatisi nel 2015 si è passati ai 319 casi censiti nel