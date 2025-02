It.insideover.com - Sicurezza nazionale o interessi privati? Cronaca di uno scandalo tutto italiano

Un ex ufficiale dell’Aise indagato per spionaggio, una squadra clandestina che gestiva informazioni sensibili con metodi illeciti, una società privata che raccoglieva dati per scopi oscuri. Gli ingredienti per una spy story degna della migliore tradizione ci sono tutti, ma questa non è finzione: è la realtà che emerge dall’inchiesta della Procura di Roma sulla cosiddetta “squadra Fiore”, un gruppo sospettato di aver gestito un vero e proprio sistema di dossieraggio illegale con implicazioni che toccano politica, economia e.Al centro di questa vicenda c’è un ex ufficiale dell’Aise, i servizi segreti italiani per l’estero, accusato di aver avuto un ruolo chiave nella raccolta e nella gestione di informazioni riservate. L’accusa, pesantissima, comprende accesso abusivo a sistemi informatici, corruzione, intercettazioni illegali, associazione per delinquere e rivelazione di segreti d’ufficio.