Metropolitanmagazine.it - Si sono ridotte a zero le possibilità che l’asteroide 2024Y4 colpisca la Terra, ma a preoccupare è la Luna

Aveva destato parecchie preoccupazioni quel dato che indicava comedi impatto 1 su 32. Stando alle nuove previsioni del sito dell’Esa, cialtre(ma sempre basse), che possano esserci altri impatti dal 2032 al 2047. Ma molto importanti resteranno comunque le osservazioni dei prossimi anni. In realtà, secondo gli studi le probabilità di impatto erano molto basse anche in precedenza. Il dato nuovo, che osservano gli studiosi, è cheaumentate lechepossa invece colpire il nostro satellite naturale, ovvero laha 0,19% didi colpire laDunque siamo passati da 1su 32, a 1 su 523 (per una percentuale di 0,19%, appunto). Siamo dunque ormai prossime allo. Nei nuovi dati dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA),2024YR4 è sempre alla prima posizione tra gli oggetti che potrebbero impattare sul pianeta.