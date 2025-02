Ilfattoquotidiano.it - Si lascia cadere nel vuoto dal quinto piano ma la vicina di casa la recupera con uno scatolone: l’incredibile salvataggio della cagnolina Alicinha

La storia di, una femmina di Yorkshire Terrier, è di quelle che potrebbero diventare la scena di un cartone animato. Siamo a Guarulhos, periferia di San Paolo, Brasile. È un pomeriggio qualunque, almeno in apparenza e comunque non per tutti.Yasmin Saraiva, sentendo delle voci provenire dalla strada, si affaccia alla finestra del suo appartamento e vede alcune persone guardare verso l’alto. Alza la testa anche lei e si accorge subito che ladeldi sopra, il, è intrappolata tra la persiana e la retefinestra, in bilico e con un futuro drammatico che pare già scritto.Perché l’animale, nel tentativo di salvarsi, prova ad arrampicarsi sulla rete mettendosi ancora di più in pericolo. Ecco che un’altra, Clarisse, si mette a chiamare la proprietaria diche però è bloccata nel traffico e non può arrivare in tempo.