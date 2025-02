Ilrestodelcarlino.it - Si è spenta Maria Pia Dallari. Amata pittrice e negoziante: "Era una persona gentile"

All’età di 74 anni si èlaed ex commerciante reggianaPia. Da tempo lottava con problemi di salute. Il decesso è avvenuto ieri. Originaria di Casa Lanzi di Carpineti, viveva a Reggio in via Giovanni Vecchi in zona Ospizio. Era la suocera del sindaco di Vezzano sul Crostolo Stefano Vescovi.Pia, assieme al marito Gianni Casoni, ha gestito per 40 anni un negozio di ortofrutta, chiuso nel 2022. L’attività inizialmente si trovava alla Rosta Nuova ed era stata poi trasferita in viale Monte San Michele. Tantissimi i clienti che hanno frequentato nel passato il negozio di frutta e verdura ‘Gianni e Pia’. La 74enne era anche una: dipingeva quadri proponendo fiori e paesaggi, spesso da lei incontrati in montagna durante le sue uscite. Partecipava pure ad esposizioni.