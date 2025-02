Thesocialpost.it - “Sì, è lui”. Ivan scomparso nel nulla da anni: è arrivato il terribile annuncio

Spesso si rifugiava nei boschi per vivere in armonia con la natura. Tuttavia, tra la notte del 23 e del 24 giugno 2023, non fece più ritorno. Dopo essere uscito dalla sua casa di Cagliano, in provincia di Lecco, per una passeggiata nei pressi di Colle Brianza,Sirtori, conosciuto con il nome d’arte Magoo, scomparve senza lasciare traccia. Oggi, quasi duedopo, i suoi resti sono stati finalmente identificati.Leggi anche: L’ora legale 2025 arriva in anticipo: ecco quando dovremo spostare in avanti le lancette“Ama la solitudine per riflettere e creare, ma non si era mai fatto sentire così a lungo”, aveva detto pochi giorni dopo la sua scomparsa Efrem Brambilla, amico die sindaco di Santa Maria Hoè (Lecco). “Magoo, ovunque tu sia, spero tu stia bene. Spero di vederti presto, per passare insieme un pomeriggio”.