Ilrestodelcarlino.it - Shiffrin rinata, la paura fa 100:: "Ora me la godo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I numeri non bastano, forse neanche le parole. Quello che avrà sentito dentro Mikaelavincendo ieri la sua gara numero 100 è qualcosa di difficile da descrivere. Ieri, nel giorno in cui anche il vecchio fusto azzurro Dominik Paris esulta per essere tornato sul podio, l’americana è tornata ad agitare il pallottoliere della gloria. Il giorno prima avevamo celebrato le 34 vittorie in coppa del mondo di Federica Brignone, laè arrivata a quota 100, cifra mai toccata nello sci alpino. Il secondo, sorpassato ormai da tempo, è Ingemar Stenmark con 86 successi (ma in due sole specialità). Allargando il discorso sulla neve, la fondista norvegese Marit Bjoergen ne ha vinte 114, la freestyler svizzera Conny Kissling è a 106, anche se il record irraggiungibile anche per larimane quello dell’altra elvetica Amelie Wenger Reymond con 164 successi ma nel telemark, che non è mai stata disciplina olimpica.