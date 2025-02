Ilfattoquotidiano.it - Shakira sfila al Carnevale della sua città e nessuno la riconosce: il costume imprevedibile – VIDEO

“Orgogliosa di insegnare ai miei figli la mia cultura e la gioiamia gente. Viva La Guacherna a!”. Per una nottesi gode l’anonimato, accantona i recenti problemi di salute e i presunti nuovi dissapori con il suo ex, Gerard Piqué, per concedersi un po’ di libertà. Lo fa in occasione de La Guacherna, la tradizionaleta notturna che segna l’inizio deldi Barranquilla, la suanatale in Colombia. Come riporta il CorriereSera la popstar si è mimetizzata tra la folla vestendosi da scheletero insieme ai figli Milan e Sasha. Sotto la maschera la celebrità torna a essere una persona comune che ha solo voglia di divertirsi e festeggiare. Quando il sole sorgerà, poi, sarà di nuovo tempo di indossare i pannisuperstar.L'articoloalsuala: ilproviene da Il Fatto Quotidiano.