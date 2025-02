Ilgiorno.it - Sfreccia a 214 chilometri orari sull’ex Statale dei Giovi: fotografato dall’autovelox

Leggi su Ilgiorno.it

Vellezzo Bellini (Pavia), 24 febbraio 2024 - Un'auto immortalata dall'autovelox mentreva a 214, sull'ex35 'dei' con limite a 90, e un'altra intercettata dalle telecamere perché non coperta da assicurazione, con successiva fuga, inseguimento e denuncia penale per l'automobilista. Due diversi episodi, per i quali l'ausilio degli 'occhi elettronici' ha contribuito all'attività della polizia locale di Vellezzo Bellini, resa nota con comunicato stampa diramato oggi, lunedì 24 febbraio. L'intervento che ha portato alla denuncia, in stato di libertà, per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è scatto per il sistema di alert collegato alla videosorveglianza, che alla frazione Origioso ha rilevato il transito di un veicolo privo di copertura assicurativa.