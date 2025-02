Lanazione.it - Sette anni alla basista: prese i contatti per la rapina in gioielleria

Leggi su Lanazione.it

Ceparana (La Spezia), 24 febbraio 2025 – Il suo ruolo nellaè stato ritenuto fondamentale e per questo è stata condannatapena di 7e tre mesi di reclusione. La sentenza è arrivata a tredall’assalto a mano armataNovelli di piazza IV Novembre a Ceparana. Quella sera, in orario di chiusura, due uomini Thomas Moretti e Tomas Poropat entrambi residenti a Prato picchiarono il titolare Franco Novelli e esplosero alcuni colpi di pistola in aria per poi farsi consegnare orologi preziosi dal valore intorno ai 500 mila euro. Restava da valutare il ruolo di Emelin Bosco fidanzata con uno dei due uomini nel frattempo condannati in abbreviatopena di 8e 4 mesi e 8. Il collegio del Tribunale spezzino presieduto dal giudice Marta Perazzo adesso ha condannato a 7e 3 mesi di reclusione la quarantottenne Emilin Bosco riconosciuta colpevole di essere stata ladellaa mano armata.