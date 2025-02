Servizio civile riserva del 15% per le supplenze Furlan PD | Crea disparità soprattutto per i docenti precari e con esperienza

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, ha ribadito in Aula che ladel 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi ha svolto iluniversale è prevista dal DL 44/2023, approvato in via definitiva. Critiche dalle opposizioni.L'articolodel 15% per le(PD): “per ie con” .