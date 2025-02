Arezzonotizie.it - Serie C - La diretta di Rimini-Arezzo 0-1

Leggi su Arezzonotizie.it

PRIMO TEMPO° - sono 18 le partite giocate anella storia e il bilancio conta 3 successi amaranto (l'ultimo per 2-1 il primo settembre 2023 con gol di Gucci e Iori), 8 pareggi (l'ultimo per 1-1 l'8 maggio 2016) e 7 vittorie romagnole (l'ultima per 2-0 il 26 novembre 2005 inB).