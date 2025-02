Sport.quotidiano.net - SERIE B GIRONE C. L’Italgronda cede al Bagnolo. E ora si ritrova al sesto posto

Niente tris perFutsal Prato che invece incorre in una sconfitta nello scontro diretto per la zona playoff giocato sul campo degli emiliani delin Piano. I pratesi allenati da Calamai e Busato hanno perso 4-2 e sono scivolati al, fuori dunque di nuovo dalla zona promozione, scavalcati dallo stesso. In questo turno però sono finiti kappaò anche Balca Poggese e Boca Livorno, pertanto il terzetto che occupa la terza posizione dista dai pratesi una sola lunghezza. Col, le reti delhanno portato la firma di Piccirilli e Di Maso. Questa la formazione: Laino, Di Maso, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf (foto), De Stefano, Balestri, Truschi, Disca, D’Amico, Ciottoli. Questi gli altri risultati della diciassettesima giornata: Sangiovannese-Real Casalgrandese 4-3, Villafontana-Futsal Torrita 3-1, Mattagnanese-Versilia 2-6, Arpi Nova Campi Bisenzio-Balca Poggese 9-7, Boca Livorno-X Martiri Ferrara 3-5.