SERIE B FEMMINILE. Vince e convince la Bsl San Lazzaro. Sconfitta amara per il Peperoncino

e conla Bsl,di misura invece per il. E’ stato un sabato dolce-amaro per le formazioni bolognesi dibene la BS Sandi Paolo Dalè che alla palestra Rodriguez si impone 81-57 su Cesena. Ottima prova corale per le biancoverdi che chiudono con ben 5 giocatrici in doppia cifra. Top scorer una eccellente Dyana Accini che ha chiusa la sua prova con 17 punti. Da sottolineare anche i 16 di Mosconi e poi i 12 di Talarico e i 10 di Colli e D’Agnano. A segno infine anche Villa e Marchi con 6 e Trombetti 4.di misura invece per unche, sceso in campo in formazione largamente rimaneggiata, ha tenuto testa fino alla fine a Valtarese cedendo solo nel finale 71-75. Ottima prestazione per le ragazze di coach Massimo Annunziata che nonostante le problematiche di organico hanno messo in difficoltà le ducali, dimostrando carattere e determinazione da vendere.