Sport.quotidiano.net - Serie a2. Il Montebianco soffre ma ce la fa. Battuto il fanalino di coda Audax

Torna alla vittoria ilPrato Calcio a 5 ma quanta sofferenza al Pala Rogai (dove eccezionalmente si è giocato per l’indisponibilità del Pala Kobilica) per battere ildiSenigallia. E’ finita 4-1 per i biancazzurri, il punteggio però è in qualche modo bugiardo rispetto all’andamento dell’incontro. Gli ospiti marchigiani hanno infatti chiuso il primo tempo sull’1-0 a proprio favore e hanno conservato il risicato vantaggio per gran parte della ripresa. Si è dovuto attendere il 12’ e 50’’ del secondo tempo per vedere il pareggio di Martini e poi il 14’20’’ per il gol del solito Berti che ha portato ilsul 2-1. Quindi, con il portiere di movimento avversario, Angeloff (19’12’’) e ancora Berti (19’56’’) hanno arrotondato il risultato. Questa la formazione schierata da Pullerà: Menichella, Del Greco, Tempesti, Gravina, Brunetti, Panchetti, Berti, Martini, Angelillis, Fazzini, Angeloff (foto), Giannattasio.