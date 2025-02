Lapresse.it - Serie A, Roma- Monza 4-0: Ranieri rivede l’Europa

Laha battuto 4-0 ilnel posticipo della 26esima giornata diA. All’Olimpico partita mai in discussione, che termina sul 2-0 già dopo i primi 45 minuti con le reti di Saelemaekers (10?) e Shomurodov (32?). Arrotondano il punteggio nella ripresa per i giallorossi le reti di Angelino (73?) e Cristante (88?). Con questo risultato laraggiunge i 40 punti in classifica, a -2 dalla Fiorentina sesta e a -1 da Milan e Bologna, che si sfideranno giovedì sera in un recupero importantissimo per quanto riguarda la corsa al. Sempre più vicino alla retrocessione invece il, fermo a 14 punti all’ultimo posto, a -9 dalla salvezza quando mancano solo 12 giornate alla fine del torneo.