Serie A, pronta la rivoluzione? Simonelli: «L'idea è quella di chiudere il mercato prima. Arbitri? Rocchi è una persona molto disponibile». Svelate le date del prossimo campionato

di Redazione JuventusNews24A,laannuncia su calcioe sul: le paroleIl presidente della LegaA, Ezio, ha parlato in conferenza stampa del futuro del. Tante novità che riguarderanno anche la Juve.CALCIO– «Ho incontrato i vertici di Premier e Liga:dell’Italia e dell’Inghilterra è diildell’inizio del. Però serve unanimità almeno tra le principali leghe europee: la Spagna non vorrà sicuramentedel 31 agosto, per unadi motivi pratici. Così ci è sembrato di capire anche per Germania e Francia, se dovesse essere così anche noi ci dovremmo adeguare perché ilnelle grandi leghe deveallo stesso momento. Noi abbiamo quest’idea, ma serve unanimità e secondo me non sarà così semplice».