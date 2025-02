Torinotoday.it - Serie A, Juventus cinica e vincente a Cagliari. Gol e highlights

Lacontinua la sua marciain campionato, conquistando la quarta vittoria consecutiva grazie al successo per 1-0 in trasferta contro il. A decidere la sfida all’Unipol Arena è Dusan Vlahovic, che sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa per regalare tre punti.