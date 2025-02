Rompipallone.it - Serie A, cambiamento importantissimo: è arrivato l’annuncio

Ultimo aggiornamento 24 Febbraio 2025 21:13 di redazioneI tifosi e le squadre diA si preparano ad uninnovativo rispetto alla stagione corrente: ecco cosa succederàLaA è ancora apertissima con la lotta Inter-Napoli per lo Scudetto con l’Atalanta leggermente indietro nella corsa al Tricolore. Anche per l’Europa non c’è alcuna certezza: Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan, Bologna e Roma stanno infatti lottando per i piazzamenti europei.In zona retrocessione, il Monza è a 15 punti con il Venezia a 17 sono quelle messe peggio. Leggermente più avanti l’Empoli a 21, che ad oggi farebbe compagnia a biancorossi e arancioneroverdi inB. Poco sopra Parma (23), Lecce (25), Cagliari (25), Verona (26) e Como (28).Decisione delle Lega: cosa cambieràEzio Simonelli, presidente di LegaA, ha preso parola in occasione della conferenza stampa dell’Assemblea dei club per parlare di un argomento che interessa parecchio ai tifosi delle squadre di tutto il campionato ovvero la data d’inizio della prossima stagione.