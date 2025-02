Anteprima24.it - Serena Rossi tra teatro e vita privata: “Davide è l’amore della mia vita”

Tempo di lettura: 2 minuti“mia, è l’uomo con cui ho realizzato tutti i miei sogni”.ospite a Verissimo dove si racconta trae nuovi progetti, come il suo primo spettacolo teatrale “ta a Napoli“. La cantante, attrice e conduttrice partenopea parla delper il maritoDevenuto, a cui è legata dal 2008 e con cui ha avuto nel 2016 il figlio Diego. “Stiamo insieme da 17 anni, sposati da due. Ci siamo voluti sposare dopo 15 anni insieme, eravamo in 14 al matrimonio” racconta la 39enne. Conosciuti sul set di ‘Un posto al sole’,racconta che con Devenuto, 52 anni, non è stato un colpo di fulmine: “Eravamo colleghi, abbiamo lavorato sul set per sei anni. Io avevo un fidanzatino, lui si divertiva. Avendo 13 anni di differenza non pensavo che tra di noi potesse nascere qualcosa, ma allo stesso tempo era come se ci fosse sempre stato un filo tra di noi”.