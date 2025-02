Lanazione.it - Seravezza vince in rimonta. GhiviBorgo sprecone

pozzi 2(3-2-4-1): Bonifacio, Conti, Bura, Giannini, Signorini (77’ Simonetta), Barbera, Bonafede (77’ Lopez), Nottoli, Noccioli (77’ Bifini), Vari (80’ Larhrib), Gori. All. Bellazzini.(4-3-1-2): Lagomarsini, Turini (58’ Lepri), Mosti, Menghi, Sanzone, Cesari (58’ Raineri), Bedini, Paoleri (58’ Sava), Greco (77’ Sforzi), Benedetti (80’ Bocci), Stabile. All. Brando. Arbitro: Travaini di Busto Arsizio. Reti: 53’ Noccioli, 72’ Stabile, 83’ Lepri. GHIVIZZANO - Derby piacevole e molto intenso, interpretato con determinazione e attenzione tattica da due formazioni toste e ben messe in campo. Meglio i padroni di casa per oltre un‘ora, finale in crescendo della compagine versiliese, in una sfida dove il pareggio era senza dubbio il risultato più giusto, ma il calcio è fatto di episodi e ilha sfruttato al meglio le occasioni create, mentre i ragazzi di Bellazzini, per sfortuna o imprecisione, non hanno saputo dare sostanza a una prestazione comunque molto buona.