Sequestrati ad ‘influencer’ orologi di lusso in vendita senza licenza

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato di Caserta ha sequestrato vari oggetti preziosi ad un “influencer”, per un valore complessivo di circa 120mila Euro.In particolare, le indagini della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Caserta hanno consentito l’identificazione di un commerciante di 44 anni, originario dell’agro aversano, con precedenti specifici, che, attraverso canali social, proponeva in, vari oggetti preziosi, tra cuidi noti marchi di, oggetto di sequestro.Dopo gli accertamenti del caso, l’uomo è risultato esercitare l’attività didi beni preziosiladel Questore ed è stato segnalato alla Prefettura per le violazioni amministrative. Il materiale è stato confiscato.L'articoloaddiinproviene da Anteprima24.