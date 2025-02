Sport.quotidiano.net - Semaforo rosso: Abisso verso un lungo stop. Ma questo Bologna da trasferta non ha alibi

Il giorno dopo l’inattesa caduta delal Tardini una certezza c’è già: la ramanzina, con annesso fermo tecnico, che il designatore Gianluca Rocchi in queste ore farà (ammesso che non l’abbia già fatta) a Rosarioavrà decibel marcatamente più alti di quelli contenuti nel discorso che oggi Vincenzo Italiano pronuncerà davanti ai suoi ragazzi per sottolineare le loro responsabilità nella sconfitta col Parma. Il trentanovenne fischietto di Palermo che sabato, al 62’ del derby, ha inspiegabilmente lasciato nel taschino la seconda ammonizione per Cancellieri per un fallaccio da dietro su Cambiaghi che in ogni corso arbitri insegnano a sanzionare col giallo, non calpesterà per qualche partita l’erba della Serie A. Fermo tecnico che verosimilmente durerà per più di un turno, com’era inevitabile che fosse.