Biccy.it - Selvaggia spiega il suo pensiero su Chiara: “Ha il diritto di fare ciò che vuole”

Leggi su Biccy.it

Lucarelli da Silvia Toffanin ha parlato diFerragni e la dizione ha fatto molto discutere. “In questo periodo provo una certa empatia perFerragni, perché credo che abbia già pagato a sufficienza per quello che è successo“, ha detto. “Ha sicuramente commesso un errore grave e discutibile, ma non mi interessa l’aspetto penale della vicenda: a livello reputazionale ha già subito conseguenze pesanti, così come nella sua carriera. Cos’altro dovremmo pretendere da lei? Il carcere? Mi sembra tutto esagerato“.A Silvia,ha poi tirato una frecciatina a Fedez. “Nel frattempo, Fedez sembra ricevere assoluzioni e viene perdonato per situazioni che, a mio parere, sono anche più gravi. Non credo di dovere adelle scuse, perché ciò che avevo scritto corrispondeva alla realtà: la multa l’ha inflitta l’AntiTrust, non certo io.