Tpi.it - Selvaggia Lucarelli: “Sono nata dopo 9 aborti. Col mio ex marito ho un bel rapporto”

Non solo Chiara Ferragni e Fedez. L’ammirazione profonda verso i propri genitori, le crudeltà dell’Alzheimer che ha colpito sua madre, ilcon l’exLaerte Pappalardo e la complicità con il suo fidanzato attuale Luca Biagiarelli. Un’intervista a cuore aperto, quella concessa daa Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo, su Canale 5.Si comincia con l’infanzia vissuta in un ex villaggio operaio a diversi chilometri da Civitavecchia: “Ero sola, avevo pochi amici lì”, ricorda la giornalista del Fatto Quotidiano.“Il mio primo amore – riflette – è stato mio padre. Lui desiderava una figlia femmina. Mia mamma ha avuto il primo figlio, mio fratello, e poi ha perso il secondodue anni: si chiamava Simone, è morto pochi giornila nascita, morì soffocato in clinica.