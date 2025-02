Sport.quotidiano.net - Sella Cento, ora arriva la sfida alla Fortitudo. Nicolai: "In casa possiamo battere chiunque"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La finestra nazionali ha assicurato un weekend di pausa quasi inaspettato per la Benedetto, dopo una serie di full-immersion non da poco, che in tempi recenti hanno sicuramente regalato più gioie che dolori, a differenza di inizio stagione. L’ultima sconfitta contro Pesaro non ha poi nemmeno gravato sulla classifica, che ad oggi garantirebbe la salvezza diretta ai ragazzi di Di Paolantonio. Una classifica che sarebbe bello poter congelare e portare così intatta a fine aprile, ma di mezzo ci sono ancora dieci partite, una più importante dell’altra, all’interno di due mesi decisivi per il futuro in Serie A2 della Benedetto. Tornando all’attualità, con lo slittamento della gara con Avellino, in programma originariamente per questo fine settimana e ora fissata per il 15 marzo, lasi prepara per il derby di mercoledì con la, un altro big-matchBaltur Arena dopo quello perso a metà della scorsa settimana con Pesaro.