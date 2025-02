Oasport.it - Sei Nazioni, un’Italia senza difesa crolla con la Francia

Il terzo turno del Guinness Sei2025 ha visto l’Italia venir sconfitta nettamente a Roma dalla, con un 24-73 che non lascia adito a dubbi. Una sconfitta pesantissima contro una squadra scesa in campo per conquistare il prima possibile il bonus offensivo e che per 80 minuti non ha mai alzato il piede dall’acceleratore. Ma se il plauso va a Dupont e compagni, sono tanti i problemi evidenziati dall’Italia.“La sconfitta oggi era quasi inevitabile contro questa, ma mi fa male il modo, perché cancella anche le cose positive che abbiamo fatto soprattutto in attacco” ha dichiarato Gonzalo Quesada a fine partita. E qui si riassume molto di quanto visto in campo. Perché con questaera oggettivamente impossibile vincere, perché contro lal’Italia ha segnato tre mete bellissime e ha mostrato a tratti un ottimo gioco offensivo, ma contro questaè mancata la