Sei Nazioni Italia annichilita dalla Francia | una delle peggiori sconfitte della storia

Il terzo turno del Guinness Sei2025 è stato amarissimo per l’, uscita sconfitta allo stadio Olimpico per 24-73 contro unatroppo forte. Azzurri troppo molli in difesa, incapaci di arginare il gioco spettacolare di Antoine Dupont e a poco sono servite le bellissime mete segnate da Menoncello, Brex e Garbisi. E il 24-73 entra di diritto nelladeiko subito dall’del rugby.A partire dagli scontri diretti contro la. Prima di ieri, infatti, il passivo peggiore era (e resta) il 60-7 subito a Lione nell’ultimo Sei. Ma il 24-73 è il peggior passivo subito tra le mura domestiche dall’. Ma non è la peggior sconfitta subita degli azzurri. Il record, infatti, risale al 19 giugno 1999, quando l’venne demolita dal Sudafrica con un netto 101-0 che non ammetteva repliche.