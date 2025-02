Oasport.it - Sei Nazioni 2025, sarà corsa a tre per la conquista del titolo

Si è disputato nel weekend il terzo turno del Guinness Seie i risultati sui campi d’Europa hanno delineato quella chelaper il. Le vittorie di Irlanda, Inghilterra e Francia, infatti, lanciano le tre formazioni verso un appassionante sprint finale, con i campioni in carica irlandesi favoriti, ma attenzione a una Francia rinata e un’Inghilterra cinica.Soffre, si spaventa, ma resta imbattuta l’Irlanda, che sale a quota 14 punti dopo la vittoria per 18-27 a Cardiff contro un Galles volenteroso, ma nulla più. Dopo essere andati al riposo in svantaggio 13-10, nella ripresa gli irlandesi hanno fatto valere la loro superiorità e ora sono i favoriti d’obbligo per ile si giocheranno tutto tra due settimane a Dublino nello scontro diretto contro la Francia.Francia che ha dominato all’Olimpico di Roma, vincendo 24-73, e che è salita a quota 11 punti.