Seconda Categoria / Nei tre gironi C-D-F grande incertezza al vertice

Cupramontana, Le Torri Castelplanio, Loreto, Ankon Dorica, Cingolana SF e Ripe San Ginesio. Nostra intervista a Giovanni Fusco allenatore del Gls DoricaVALLESINA, 24 febbraio 2025 – Poche sorprese nella giornata di campionato dell’ultimo week end per ciò che riguardano i tredellaC-D-F.In testa alla classifica al momento è corsa a due in ogni raggruppamento.Nel giorne C tra Cupramontana e Le Torri Castelplanio: in quello D tra Loreto e Ankon Dorica; nell’F tra Cingolana SF e Ripe San Ginesio.Cupramontana e Le Torri Castelplanio vincono e confermano il primo e secondo postoCavaliere in gol, sabato scorso una doppiettain classifica. Il succeso della formazione di Balletti sul sintetico di Chiaravalle è un segnale forte come pure le tre reti di Montecchiarini alla Serrana dicono che Le Torri sono pronte a giocarsi il primato fino all’ultimo.